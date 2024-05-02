Бэйлесс высказался о проблемах «Лейкерс», упомянув главного тренера и Леброна

Известный телеведущий Fox Sports Скип Бэйлесс высказался об изменении, которое ожидает «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшем будущем.

«Дарвин Хэм должен уйти. Он является самой легкозаменимой частичкой паззла. Хотя я и считаю, что он сделал достаточно, чтобы остаться на своей должности. В серии с «Денвером» «озёрники» могли побеждать в каждой игре. Хэм уж точно в это какой-то вклад внёс.

Проблема началась, когда Джеймс публично вышел из себя и наорал на Хэма. Это было так вопиюще. Никогда бы Леброн такого не сделал со Споэльстрой, например», — заявил Бэйлесс на шоу Undisputed.

«Лос-Анджелес» завершил своё выступление в нынешнем сезоне, проиграв в серии первого раунда «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

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