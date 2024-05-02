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Чарльз Баркли вступился за Хэма и Вогеля, чьи команды вылетели из плей-офф НБА

Чарльз Баркли вступился за Хэма и Вогеля, чьи команды вылетели из плей-офф НБА
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Член Зала Славы баскетбола Чарльз Баркли встал на защиту главных тренеров «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз» Дарвина Хэма и Фрэнка Вогеля, чьи команды вылетели из плей-офф в первом раунде.

«В телевизоре очень много трусов. Они хотят нравиться игрокам НБА. Они не хотят делать свою работу, то есть говорить правду. Все, кто думает, что «Лейкерс» плохо играют из-за Дарвина Хэма или «Санз» из-за Фрэнка Вогеля, ничего не понимают в баскетболе. Фрэнк Вогель отличный тренер. Дарвин Хэм тоже хорош и пытается построить свою карьеру.

Так что обращаюсь к вам, идиотам и мудакам, которые хотят построить карьеру в медиа, делайте свою грёбаную работу, а не думайте о том, чтобы подмазаться к баскетболистам», — заявил Баркли на шоу Inside the NBA.

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