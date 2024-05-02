Паскуаль не станет тренером «Анадолу» Эфес, команда продлила контракт с Миятовичем

Пресс-служба «Анадолу» Эфес объявила о продлении соглашения с нынешним тренером команды Томиславом Миятовичем. Таким образом, наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль не будет работать в этом клубе в следующем сезоне. Напомним, множество инсайдеров связывало испанского специалиста именно с коллективом из Эфеса.

Сообщается, что новый контракт Миятовича продлён на два сезона. Хорватский тренер пришёл в команду по ходу сезона после того, как было принято решение об увольнении Эрдема Джана. Томислав помог команде пройти отрезок с восемью победами и двумя поражениями. Таким образом, туркам удалось квалифицироваться в зону плей-ин, где уступили в очном матче «Виртус» Болонье.

Также ранее сообщалось, что Паскуаль и «Анадолу» достигли устной договорённости по поводу новой работы.