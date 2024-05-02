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Игрок НБА рассказал, чем занимается его отец, отсидевший в тюрьме почти 30 лет

Игрок НБА рассказал, чем занимается его отец, отсидевший в тюрьме почти 30 лет
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Лёгкий форвард «Бруклин Нетс» Дориан Финни-Смит высказался о своём отце Элберте Смите, который в течение 27 лет отбывал наказание в тюрьме. 29 марта 1996 года присяжные признали Элберта виновным в убийстве второй степени, умышленном нанесении телесных повреждений и использовании огнестрельного оружия. Он был приговорён к 44 годам тюремного заключения, но досрочно вышел на свободу в декабре прошлого года.

«Чем занимается отец? Он возится со своими внуками. Пытается всё успеть. Как он приспосабливается к современной жизни? Вот тут как раз на помощь и приходят внуки. Они рассказывают ему об iPhone, FaceTime, хотя ему не нужны никакие социальные сети», — приводит слова Финни-Смита TMZ.

У кого больше всех очков в НБА:

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