«Он может стать лидером сборной Сербии». Милош Теодосич – о Николе Топиче

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич, который сейчас выступает за «Црвену Звезду», считает, что 18-летний Никола Топич в будущем может стать лидером сборной Сербии.

«Мне нет необходимости говорить, о каком таланте идет речь… Я рад видеть его страсть к баскетболу, всю серьезность, с которой он относится к игре, что нетипично для его возраста. Его ждёт блестящее будущее. Я уверен, что он воспользуется всеми возможностями, которые ему представятся. С его подходом и светлой головой – я не волнуюсь за него

У нас в сборной есть Василий Мичич, и очень молодой Никола. Он может многому научиться у Васо и Богдана Богдановича. Он, безусловно, тот, кто в перспективе должен стать лидером сборной. Я знаю, у него огромное желание играть за сборную и не сомневаюсь, что он наше будущее на ближайшие 15 лет», — приводит слова Теодосича Eurohoops.

В 18-летнем возрасте Никола Топич был признан «Самым перспективным игроком» лиги ABA. До этого он блистал на молодежном уровне, выиграв чемпионат Европы 2023 года и став MVP турнира.