«У нас проблемы». Мэджик Джонсон сделал заявление о «Лейкерс»

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», член Зала Славы баскетбола Мэджик Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратил внимание руководство «озёрников» на необходимость усиления состава.

«У нас проблемы. Все хорошие команды на Западе — молоды и талантливы: «Наггетс», «Тимбервулвз», «Тандер» и «Маверикс». И ещё есть тёмная лошадка — «Спёрс».

Вместе с Виктором Вембаньямой «Сан-Антонио» определённо выйдут в плей-офф в следующем сезоне. Чтобы «Лейкерс» могли конкурировать со всеми этими командами, состав должен усилиться», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Ранее лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс отреагировал на эпизод с Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане: