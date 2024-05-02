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Назван статус Адетокунбо и Лилларда перед шестым матчем «Милуоки» с «Индианой

Назван статус Адетокунбо и Лилларда перед шестым матчем «Милуоки» с «Индианой
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Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежей информацией относительно восстанавливающихся после травм лидеров «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда.

«Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард работают над тем, чтобы попытаться вернуться в строй к шестому матчу первого раунда плей-офф с «Индианой». Однако, как сообщают источники ESPN, пока неясно, будет ли готов к игре кто-то из них», — написал Войнаровски.

Напомним, Адетокунбо получил растяжение икроножной мышцы, а Лиллард —растяжение ахиллова сухожилия. В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу игроков «Индианы». Шестая игра состоится 3 мая в Индианаполисе и начнётся в 1:30 по московскому времени.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2024, пятница. 01:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

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