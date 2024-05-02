Назван статус Адетокунбо и Лилларда перед шестым матчем «Милуоки» с «Индианой

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежей информацией относительно восстанавливающихся после травм лидеров «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда.

«Яннис Адетокунбо и Дэмьен Лиллард работают над тем, чтобы попытаться вернуться в строй к шестому матчу первого раунда плей-офф с «Индианой». Однако, как сообщают источники ESPN, пока неясно, будет ли готов к игре кто-то из них», — написал Войнаровски.

Напомним, Адетокунбо получил растяжение икроножной мышцы, а Лиллард —растяжение ахиллова сухожилия. В настоящий момент счёт в серии 3-2 в пользу игроков «Индианы». Шестая игра состоится 3 мая в Индианаполисе и начнётся в 1:30 по московскому времени.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: