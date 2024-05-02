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Назван шаг, который намерен сделать Джимми Батлер относительно продолжения карьеры

Назван шаг, который намерен сделать Джимми Батлер относительно продолжения карьеры
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Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер в межсезонье будет добиваться максимального продления контракта на сумму около $ 113 млн. Об этом информирует Miami Herald.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,8 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал пять результативных передач. Игрок пропустил серию плей-офф с «Бостон Селтикс» из-за травмы колена. «Хит» проиграли серию со счётом 1-4.

Травмированный Джимми Батлер радуется победе «Майами» в баре:

Ранее сообщалось, что игрок «Селтикс» Деррик Уайт стал первым в истории, кому удалось провести отдельную серию с показателями выше 20 очков в среднем за игру, с точностью двухочковых выше 70%, точностью трёхочковых выше 40% и точностью штрафных выше 90%.

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