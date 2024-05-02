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Дэрран Хиллиард: Спанулис – гений, потому что был прекрасным игроком

Дэрран Хиллиард: Спанулис – гений, потому что был прекрасным игроком
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Бывший защитник московского ЦСКА Дэрран Хиллиард восхитился тренерским мастерством греческого специалиста Вассилиса Спанулиса, под руководством которого он отыграл сезон в составе греческого клуба «Перистери».

«Перистери» — хорошо обученная команда. [Вассилис] Спанулис – гений. Он очень, очень умён. Не в том смысле, что он просто умеет рисовать схемы и расставлять игроков на нужных позициях. Он был прекрасным игроком и знал игру от и до», — приводит слова Хиллиарда издание Basket News.

В этом сезоне Хиллиард набирал в среднем за игру 11,5 очка, 3,3 подбора и 3,5 передачи.

Вассилис Спанулис играл на позиции разыгрывающего защитника. Наибольших успехов он добился в «Панатинаикосе» и в «Олимпиакосе», неоднократно выигрывая турнир Евролиги, трижды признавался MVP Финала четырёх. В составе сборной Греции в 2005 году Спанулис стал чемпионом Европы.

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