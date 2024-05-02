Джейсон Тейтум объяснил, почему в первом раунде плей-офф НБА хотел сыграть с «Майами»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум дал комментарий по поводу победы команды в первом раунде плей-офф НБА с «Майами Хит». Игроки «Селтикс» выиграли серию со счётом 4-1.

«Я хотел сыграть с «Майами» постольку, поскольку в прошлом году, когда мы стречались с «Атлантой», то, возможно, немного расслабились», — сказал Тейтум на пресс-конференции.

Самыми результативными в составе «Бостона» в пятом матче стали Деррик Уайт и Джейлен Браун, которые записали на свой счёт по 25 очков. Лучшей результативностью в «Майами» отметился Бэм Адебайо, который записал в свой актив 23 очка. Напомним, «Бостон» стал победителем регулярного чемпионата НБА Восточной конференции.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»: