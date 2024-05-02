«Олимпиакос» разгромил «Барселону» в четвертом матче 1/4 плей-офф Евролиги

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Сегодня, 2 мая, состоялся четвёртый матч четвертьфинальной серии Евролиги между «Олимпиакосом» и «Барселоной». Игра закончилась со счётом 92:58 (21:23, 32:14, 19:10, 20:11) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Олимпиакоса» Шакилл Маккиссик. Он набрал 21 очко, сделал шесть подборов и отдал две передачи. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал американский форвард Джабари Паркер, на счету которого 10 очков, два подбора и одна передача.

Первую игру «Олимпиакос» выиграл со счетом 75:77, а вторую «Барселона» — 95:79. Третий матч «Барселона» выиграла со счетом 82:80. Сейчас счёт в серии стал 2-2.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал Мадрид».

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