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«Зенит» в плотной борьбе победил «Уралмаш» и вышел в полуфинал Единой лиги

«Зенит» в плотной борьбе победил «Уралмаш» и вышел в полуфинал Единой лиги
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В Санкт-Петербурге Состоялся пятый матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш». Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 86:83 (24:15, 23:26, 22:18, 17:24). Счёт в серии стал 3-2, благодаря чему подопечные Хавьера Паскуаля пробились в полуфинал соревнований.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 83
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Курич - 22, Морган - 20, Фрейзер - 13, Хантер - 12, Карлтон - 8, Эртель - 6, Карасёв - 3, Жбанов - 2, Захаров, Герасимов, Клименко, Зубков
Уралмаш: Эллис - 26, Даглас - 21, Нэльсон - 13, Уиттакер - 8, Новиков - 6, Глазунов - 5, Писклов - 3, Захаров - 1, Пынько, Балашов, Михеев, Прощенко

Лучшую результативность в составе «Зенита» продемонстрировал защитник Кайл Курич, на счету которого 22 очка. Американский форвард Джувэн Морган набрал 20 очков, пять подборов и две результативные передачи. В составе «Уралмаша» чаще всего кольцо соперников поражал американский центровой Октавиус Эллис. На его счету 26 очков и пять подборов.

В 1/2 финала Единой лиги «Зенит» встретится с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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