«Зенит» в плотной борьбе победил «Уралмаш» и вышел в полуфинал Единой лиги

В Санкт-Петербурге Состоялся пятый матч четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Зенит» и «Уралмаш». Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 86:83 (24:15, 23:26, 22:18, 17:24). Счёт в серии стал 3-2, благодаря чему подопечные Хавьера Паскуаля пробились в полуфинал соревнований.

Лучшую результативность в составе «Зенита» продемонстрировал защитник Кайл Курич, на счету которого 22 очка. Американский форвард Джувэн Морган набрал 20 очков, пять подборов и две результативные передачи. В составе «Уралмаша» чаще всего кольцо соперников поражал американский центровой Октавиус Эллис. На его счету 26 очков и пять подборов.

В 1/2 финала Единой лиги «Зенит» встретится с московским ЦСКА.