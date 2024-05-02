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Определились все участники полуфиналов Единой лиги

Определились все участники полуфиналов Единой лиги
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Сегодня, 2 мая, в Санкт-Петербурге состоялся пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались «Зенит» и «Уралмаш». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой «Зенита» со счётом 86:83 (24:15, 23:26, 22:18, 17:24). Благодаря этому результату подопечные Хавьера Паскуаля прошли в полуфинал соревнований.

Таким образом, определились все участники стадии 1/2 финала. За право сыграть в финале «Зенит» поспорит с московским ЦСКА. В другой полуфинальной паре встретятся финалисты прошлогоднего розыгрыша турнира – казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». В 2023 году сильнее оказались казанцы.

Полуфинальные серии будут проходить до четырёх побед.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
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