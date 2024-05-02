ФК «Зенит» отреагировал на проход баскетбольного «Зенита» в 1/2 финала Единой лиги

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» отреагировала на победу одноимённой баскетбольной команды в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» из Екатеринбурга.

«Поздравляем коллег!» — говорится в сообщении футбольного «Зенита».

Напомним, «Зенит» и «Уралмаш» выявили сильнейшего по итогам пяти матчей. Решающая проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 86:83 (24:15, 23:26, 22:18, 17:24). Счёт в серии стал 3-2, благодаря чему подопечные Хавьера Паскуаля пробились в полуфинал соревнований, где сыграют с московским ЦСКА. Армейцы ранее в трёх матчах победили красноярский «Енисей».

Другую полуфинальную пару составили казанский УНИКС и «Локомотив-Кубань» из Краснодара.