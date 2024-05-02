ФК «Зенит» отреагировал на проход баскетбольного «Зенита» в 1/2 финала Единой лиги
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Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» отреагировала на победу одноимённой баскетбольной команды в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» из Екатеринбурга.
Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 83
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Курич - 22, Морган - 20, Фрейзер - 13, Хантер - 12, Карлтон - 8, Эртель - 6, Карасёв - 3, Жбанов - 2, Захаров, Герасимов, Клименко, Зубков
Уралмаш: Эллис - 26, Даглас - 21, Нэльсон - 13, Уиттакер - 8, Новиков - 6, Глазунов - 5, Писклов - 3, Захаров - 1, Пынько, Балашов, Михеев, Прощенко
«Поздравляем коллег!» — говорится в сообщении футбольного «Зенита».
Напомним, «Зенит» и «Уралмаш» выявили сильнейшего по итогам пяти матчей. Решающая проходила в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 86:83 (24:15, 23:26, 22:18, 17:24). Счёт в серии стал 3-2, благодаря чему подопечные Хавьера Паскуаля пробились в полуфинал соревнований, где сыграют с московским ЦСКА. Армейцы ранее в трёх матчах победили красноярский «Енисей».
Другую полуфинальную пару составили казанский УНИКС и «Локомотив-Кубань» из Краснодара.
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