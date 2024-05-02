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Алекс Карузо получил награду НБА за самоотверженность на площадке

Алекс Карузо получил награду НБА за самоотверженность на площадке
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Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Алекс Карузо получил награду NBA Hustle Award в сезоне-2023/2024. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Награда вручается игроку, демонстрирующему самоотверженность на площадке.

Фото: NBA

В нынешнем сезоне НБА Карузо принял участие в 71 матче регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 10,1 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 3,5 передачи. В плей-офф «Буллз» пробиться не сумели, уступив «Майами Хит».

По итогам предыдущих двух сезонов обладателем награды NBA Hustle Award становился Атакующий защитник Маркус Смарт, который тогда выступал за «Бостон Селтикс». Сейчас Смарт представляет «Мемфис Гриззлиз».

Билли Айлиш встретилась с маскотом «Чикаго Буллз»:

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