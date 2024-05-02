Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хавьер Паскуаль — об 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА: это будет долгая серия

Хавьер Паскуаль — об 1/2 финала Единой лиги с ЦСКА: это будет долгая серия
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по поводу предстоящей серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. «Зенит» туда пробился благодаря победе в четвертьфинальной серии с екатеринбургским «Уралмашем» (3-2 в серии).

«Это будет долгая серия, как минимум четыре матча, а может быть, и все семь. Мы серьёзно подойдём к этой серии, обе команды с первой до последней игры будут упорно работать тактически. Я уважаю нового главного тренера ЦСКА, как уважал и прежнего — к сожалению, терять работу тоже является частью нашей работы, такая у нас история.

В первую очередь, нам нужно восстановиться. Игорь Вольхин сломал палец и тоже теперь вне состава, Карасёв играет с травмой… Нужно восстановить игроков настолько, насколько это возможно, понять, кто сможет играть, и быть готовыми к серии», — приводит слова Карасёва пресс-служба «Зенита».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Хавьер Паскуаль высказался о выходе «Зенита» в полуфинал Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android