Главный тренер «Уралмаша» Вергун высказался о «Зените» после поражения в 1/4 финала ЕЛ

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу выступления команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале соревнований екатеринбуржцы уступили «Зениту» из Санкт-Петербурга. Вергун отметил мастерство подопечных Хавьера Паскуаля, пожелав им удачи в полуфинале.

«Для нас сезон закончился. Во-первых, хотел бы поздравить свою команду с неплохим, качественным сезоном. Понимая весь путь, который мы прошли, начиная с 25 декабря, могу сказать, что это особенная группа парней. Мне понравились формулировки «неудобные», «нестандартные». Мы нашли свой путь, стиль нашей игры – искренний баскетбол, назовём его так.

Поздравляю соперника и желаю им удачи. Это сильная команда с сильными игроками, с сильной тренерской составляющей. Пусть у них всё получится. Всем спасибо за сезон, надеюсь, мы ещё увидимся на баскетболе», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: