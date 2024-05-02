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Главный тренер «Уралмаша» Вергун высказался о «Зените» после поражения в 1/4 финала ЕЛ

Главный тренер «Уралмаша» Вергун высказался о «Зените» после поражения в 1/4 финала ЕЛ
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу выступления команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале соревнований екатеринбуржцы уступили «Зениту» из Санкт-Петербурга. Вергун отметил мастерство подопечных Хавьера Паскуаля, пожелав им удачи в полуфинале.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 83
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Курич - 22, Морган - 20, Фрейзер - 13, Хантер - 12, Карлтон - 8, Эртель - 6, Карасёв - 3, Жбанов - 2, Захаров, Герасимов, Клименко, Зубков
Уралмаш: Эллис - 26, Даглас - 21, Нэльсон - 13, Уиттакер - 8, Новиков - 6, Глазунов - 5, Писклов - 3, Захаров - 1, Пынько, Балашов, Михеев, Прощенко

«Для нас сезон закончился. Во-первых, хотел бы поздравить свою команду с неплохим, качественным сезоном. Понимая весь путь, который мы прошли, начиная с 25 декабря, могу сказать, что это особенная группа парней. Мне понравились формулировки «неудобные», «нестандартные». Мы нашли свой путь, стиль нашей игры – искренний баскетбол, назовём его так.

Поздравляю соперника и желаю им удачи. Это сильная команда с сильными игроками, с сильной тренерской составляющей. Пусть у них всё получится. Всем спасибо за сезон, надеюсь, мы ещё увидимся на баскетболе», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте:

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