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«Панатинаикос» победил «Маккаби» и сравнял счёт в серии 1/4 финала Евролиги

«Панатинаикос» победил «Маккаби» и сравнял счёт в серии 1/4 финала Евролиги
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Состоялся четвёртый матч четвертьфинальной серии Евролиги, в рамках которого встречались израильский клуб «Маккаби» и «Панатинаикос» из Греции. Игра завершилась со счётом 95:88 (26:29, 23:21, 25:19, 21:19) в пользу «Панатинаикоса». Счёт в серии стал равным – 2-2.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2024, четверг. 21:45 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
88 : 95
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Тель-Авив: Кливленд, Уэбб III, Браун, Болдуин, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Томассон, Небо, Блатт, Колсон
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Митоглу, Манцукас

Самым результативным игроком в составе победителей был американец Кендрик Нанн. На его счету 27 очков, три подбора и четыре результативные передачи. Лучшую результативность в составе израильского клуба показал защитник Лоренцо Браун. В его активе 17 очков, пять подборов и пять результативных передач.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является мадридский «Реал», который уже пробился в «Финал четырёх».

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