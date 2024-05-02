«Панатинаикос» победил «Маккаби» и сравнял счёт в серии 1/4 финала Евролиги

Состоялся четвёртый матч четвертьфинальной серии Евролиги, в рамках которого встречались израильский клуб «Маккаби» и «Панатинаикос» из Греции. Игра завершилась со счётом 95:88 (26:29, 23:21, 25:19, 21:19) в пользу «Панатинаикоса». Счёт в серии стал равным – 2-2.

Самым результативным игроком в составе победителей был американец Кендрик Нанн. На его счету 27 очков, три подбора и четыре результативные передачи. Лучшую результативность в составе израильского клуба показал защитник Лоренцо Браун. В его активе 17 очков, пять подборов и пять результативных передач.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является мадридский «Реал», который уже пробился в «Финал четырёх».