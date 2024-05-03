Хавьер Паскуаль назвал возможную причину увольнения Эмила Райковича из ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль ответил на вопрос по поводу лидера московского ЦСКА Каспера Уэйра. Подопечные Паскуаля и армейцы сыграют друг с другом в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. По мнению Паскуаля, Эмил Райкович, возможно, оставил пост главного тренера ЦСКА, так как не мог рассчитывать на Уэйра – американец долгое время восстанавливался после травмы и вернулся в строй лишь недавно.

«Каспер — один из лучших игроков чемпионата, он душа команды и лидер ЦСКА. Это великолепный игрок, в нападении он может делать практически всё. Его сильно не хватало команде. Возможно, предыдущий тренер и лишился своего места из-за того, что он не мог рассчитывать на Уэйра.

Но ЦСКА — отличная команда с отличными игроками. Нам нужно очень хорошо играть, если мы хотим победить, и закрыть всех игроков, а не одного Каспера. Мы всегда так и пытаемся играть. Но, конечно, Уэйр будет одним из ключевых игроков будущих матчей — как, впрочем, и некоторые наши игроки, которые умеют выступать в подобных встречах», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».