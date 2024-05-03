Чарльз Баркли: Леброн должен завершить карьеру, пока ещё может играть

Член Зала Славы баскетбола Чарльз Баркли высказался на тему возможного завершения карьеры лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее сам Джеймс заявлял, что не может конкретно ответить на этот вопрос.

«Надеюсь, он завершит карьеру, пока ещё может играть. Я видел, как Майкл Джордан играл за «Вашингтон Уизардс», и это было не очень здорово. Я видел Патрика Юинга в составе «Орландо Мэджик». Мне бы хотелось, чтобы Леброн завершил карьеру раньше, чем позже… потому что, если он продолжит играть, это может плохо кончиться», — приводит слова Баркли Clutch Points.

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Ранее сообщалось, что Леброн якобы желает видеть на посту главного тренера «Лос-Анджелеса» Тайрона Лю.