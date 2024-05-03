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Бэйлесс: Леброн — самая защищаемая со стороны СМИ суперзвезда в истории спорта

Бэйлесс: Леброн — самая защищаемая со стороны СМИ суперзвезда в истории спорта
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Известный телеведущий телеканала Fox Sports Скип Бэйлесс высказался о том, что форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса недостаточно критикуют.

«Кто-то вообще предъявлял Леброну за его промах в концовке второй игры серии с «Денвером»? Нет. У Леброна столько защитников в медиа, столько апологетов, настоящих Леброн-зомби. И эти люди формируют общественное мнение по Джеймсу. Кто-то задал вопрос Леброну, почему он решил пораньше уйти с паркета в первой игре? Не слышал такого.

А сам Леброн признавал эти ошибки? Не видел этого. Говорил ли он, что отныне должен своей команде за свои неудачные выступления в концовках? Такого тоже не было, но он никогда такое не говорил. Никакой ответственности.

Дэвис набрал одно очко во второй половине пятого матча. И Леброн прекрасно понимал, что его винить не будут. Всё-таки у него самый высокий баскетбольный IQ среди всех в истории. У Джеймса появилась отговорка», — заявил Бэйлесс на своём подкасте Skip Bayless Show.

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