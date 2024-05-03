Игрок «Пармы» Джонсон выразил благодарность фанатам и одноклубникам за сезон

Пресс-служба «Пармы» опубликовала слова благодарности от баскетболиста команды Би Джей Джонсона.

«Хочу поблагодарить самых страстных болельщиков, которых я когда либо встречал. Благодаря вам в Перми я чувствовал себя как дома. Спасибо БК «Парма» за возможность играть в баскетбол на самом высоком уровне, позволяя мне быть самим собой. Отдельное спасибо партнёрам по команде, мой личный и наш командный успех был бы невозможен без каждого из вас. Невозможно выразить вам всех слов моей благодарности», — приводит слова Джонсона пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Джонсон в среднем набирал 18,4 очка и 5,0 подбора. «Парма» смогла выйти в четвертьфинал, заняв пятое место в группе «А», но уступила в серии «Локомотиву-Кубань».