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Гомельский: назвать Джеймса лучшим в истории Евролиги язык у меня не поворачивается

Гомельский: назвать Джеймса лучшим в истории Евролиги язык у меня не поворачивается
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Именитый баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, является ли защитник «Монако» Майк Джеймс величайшим игроком в истории Евролиги.

«Нет. Ему надо выиграть титул. Джеймс провёл очень хороший сезон. Однако делает ли погоду Джеймс в каждом матче? Я комментировал две игры плей-офф с «Монако», в обеих встречах Майк провалился.

Он, безусловно, очень талантливый баскетболист. Он очень одарён физически, несмотря на отсутствие баскетбольного роста. Техника у него богатая. Но первый признак класса — это стабильность.

Даже если он ещё проведёт пару сезонов, а он может, на своём высоком, результативном уровне, — я его запомню. Но назвать его лучшим игроком в истории Евролиги язык у меня не поворачивается», — заявил Гомельский на шоу «Баскет Okko».

Владимир Гомельский и Никита Моргунов в Баскет Okko #15

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