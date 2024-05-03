Гомельский назвал самое выдающееся индивидуальное выступление в нынешнем сезоне Евролиги

Именитый баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился своим мнением по поводу того, какое индивидуальное достижение в нынешнем сезоне Евролиги впечатлило его больше всего.

«Макинтайр. Трипл-дабл. Так редко бывают трипл-даблы. Трипл-дабл в Евролиге, да и вообще в Европе, вещь крайне редкая. Это не США, не НБА.

Какое амплуа у Макинтайра? Он же защитник. Причём в позиционном нападении нацелен на атаку. Он верит в свой бросок, он прекрасный продукт американской школы.

С его физическими данным я не удивлён 10+ подборам, а вот 10+ результативных передач — это показывает высочайший класс игрока. Он звезда. Он один из немногих, кто украшает Евролигу», — заявил Гомельский на шоу «Баскет Okko».

Напомним, в нынешнем сезоне игрок «Басконии» Коди Миллер-Макинтайр оформил четвёртый трипл-дабл в истории Евролиги.

Владимир Гомельский и Никита Моргунов в «Баскет Okko #15»: