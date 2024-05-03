Евролига: расписание матчей 1/4 финала 3 мая

Сегодня, 3 мая, в Евролиге запланирован один матч в рамках четвертьфинальных серий. «Фенербахче» в Стамбуле примет «Монако».

Игроки «Фенербахче» и «Монако» выйдут на площадку в 20:45 по московскому времени. Турецкая команда ведёт в серии со счётом 2-1.

Первый матч противостояния дошёл до овертайма, где сильнее оказался «Фенер» со счётом 95:91. Во второй игре монегаски смогли оформить реванш — 93:88. В третьей встрече, которая состоялась в Стамбуле, местная команда снова одержала верх — 89:78. Таким образом, «Фенербахче» остаётся одна победа до выхода в «Финал четырёх».

Напомним, серии будут продолжаться до трёх побед.

В финале прошлого года «Реал» оказался сильнее греческого «Олимпиакоса» (79:78). «Финал четырёх» в 2024 году состоится в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая.

«Фенербахче» одержал вторую победу над «Монако»: