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Барфорд необычно поддержал молодёжную команду «Локомотива» перед полуфиналом

Барфорд необычно поддержал молодёжную команду «Локомотива» перед полуфиналом
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Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Барфорд необычно поддержал игроков молодёжной команды «Локомотива» перед полуфинальным матчем с ЦСКА.

Напомним, Джейлен Барфорд не был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2018 году. Однако ему удалось присоединиться к «Тимбервулвз» в рамках Летней лиги НБА. За «Локомотив-Кубань» Джейлен начал выступать с февраля 2022 года. В текущем сезоне Единой лиги Барфорд провёл 42 игры. В среднем за матч он набирает 14,4 очка, делает 3,5 подбора, 2,9 передачи, а также 1,1 перехвата.

В последней игре «Локомотив-Кубань» встречал гостей из Пермского края «Парму» в третьем матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Матч завершился победой краснодарцев со счётом 82:54.Таким образом, «Локомотив-Кубань» повёл в серии со счётом 3-0.

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