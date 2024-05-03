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Кайри Ирвинг рассматривал возможность воссоединения с Леброном Джеймсом

Кайри Ирвинг рассматривал возможность воссоединения с Леброном Джеймсом
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг заявил, что рассматривал возможность воссоединения с популярным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлым форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в прошлом сезоне НБА.

«Всё было согласовано. Леброн мой близкий друг и замечательный брат. Очевидно, что мы играли вместе в «Кливленде». Все знают нашу историю. Однако здесь было задействовано много разных факторов. Когда дело доходит до бизнес-решений, нужно спрашивать генеральных менеджеров и президентов, почему те или иные вещи не сработали», — приводит слова Ирвинга портал FOX Sports.

Напомним, Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг ранее вместе играли в «Кливленд Кавальерс» с 2014 по 2017 год.

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