Патрик Беверли отреагировал на свой бросок мяча в сторону болельщиков «Индианы»

Защитник «Милуоки Бакс» Патрик Беверли прокомментировал свой резкий бросок мяча в сторону болельщиков «Индианы Пэйсерс» и последовавшую за этим критику в свой адрес.

«Это совсем не справедливо. Болельщики весь вечер бросали мячи в нашу скамейку. Весь вечер мы предупреждали и просили о помощи. Нечестно.

Но я должен измениться к лучшему. И я это сделаю», — написал Беверли на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 3 мая, состоялся шестой матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:98. «Индиана» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в следующий раунд плей-офф НБА, а «Милуоки Бакс» Патрика Беверли выбыл из борьбы за титул.

Напомним, в регулярном чемпионате «Милуоки Бакс» финишировал на третьем месте Западной конференции.