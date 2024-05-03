Инсайдер: Леброн добивается подписания в «Лейкерс» третьей звезды

Авторитетный инсайдер The Athletic Йован Буха рассказал, что на протяжении последних месяцев популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс добивался от руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» подписания в команду третьей звезды, однако те не пошли ему навстречу.

«В последние недели и месяцы «Лейкерс» отказались от идеи создания клуба с тремя звёздами, так что посмотрим, что из этого выйдет. Но мне кажется, что Леброн Джеймс скажет своё слово по этому поводу. Очевидно, что у него есть возможность стать свободным агентом, и вся информация, которую я собрал за последний год, говорит о том, что Леброн добивается третьей звезды в составе», — приводит слова Бухи портал Fadeaway World.