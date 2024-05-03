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Войнаровски: Дарвин Хэм уволен с поста главного тренера «Лейкерс»

Войнаровски: Дарвин Хэм уволен с поста главного тренера «Лейкерс»
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Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил в своих социальных сетях, что, согласно его источникам, Дарвин Хэм уволен с поста главного тренера клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс».

Согласно его информации, генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка проинформировал Дарвина об этом в телефонном разговоре. Среди потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Лейкерс» рассматриваются Майк Буденхольцер, Кенни Аткинсон, Джей Джей Редик и Тайрон Лю, если будет доступен.

Напомним, Дарвин Хэм занимал пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» с 3 июня 2022 года. Пож руководством Хэма «Лейкерс» одержали 90 побед и потерпели 74 поражения. В прошедшей серии плей-офф НБА «озёрники» уступили «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

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