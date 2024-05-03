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Фенербахче — Монако. Прямая трансляция
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20:45 Мск
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«Монако» победил «Фенербахче» в четвёртом матче 1/4 плей-офф Евролиги

«Монако» победил «Фенербахче» в четвёртом матче 1/4 плей-офф Евролиги
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Сегодня, 3 мая, в Стамбуле состоялся четвёртый матч четвертьфинала плей-офф Евролиги, в рамках которого встречались турецкий «Фенербахче» и БК «Монако». Игра закончилась со счётом 65:62 (11:15, 19:18, 18:14, 17:15) в пользу гостей площадки.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
03 мая 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
62 : 65
Монако
Монако, Монако
Фенербахче: Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Сестина
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский разыгрывающий Эли Окобо. Он набрал 13 очков, сделал один подбор и отдал две передачи. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Марко Гудурич, на счету которого 14 очков и два подбора.

В первом матче серии «Фенербахче» обыграл «Монако» со счётом 95:91 (ОТ), а во втором «Монако» победил со счётом 93:88. Третью встречу «Фенербахче» выиграл со счётом 89:78. Теперь командам предстоит провести решающий пятый матч серии.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

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