«Монако» победил «Фенербахче» в четвёртом матче 1/4 плей-офф Евролиги

Сегодня, 3 мая, в Стамбуле состоялся четвёртый матч четвертьфинала плей-офф Евролиги, в рамках которого встречались турецкий «Фенербахче» и БК «Монако». Игра закончилась со счётом 65:62 (11:15, 19:18, 18:14, 17:15) в пользу гостей площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал французский разыгрывающий Эли Окобо. Он набрал 13 очков, сделал один подбор и отдал две передачи. У «Фенербахче» лучшую результативность продемонстрировал сербский защитник Марко Гудурич, на счету которого 14 очков и два подбора.

В первом матче серии «Фенербахче» обыграл «Монако» со счётом 95:91 (ОТ), а во втором «Монако» победил со счётом 93:88. Третью встречу «Фенербахче» выиграл со счётом 89:78. Теперь командам предстоит провести решающий пятый матч серии.

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

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