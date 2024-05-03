Игроку НБА запретили участвовать в эфирах телеканала ESPN

Защитнику «Милуоки Бакс» Патрику Беверли запретили принимать участие в эфирах канала ESPN в качестве гостя, поскольку после поражения в шестой игре с «Индианой Пэйсерс» он на послематчевой конференции не стал отвечать на вопросы продюсера ESPN Малинды Адамс. Об этом сообщает портал Clutch Points.

Согласно имеющейся информации, причиной данного инцидента стало то, что Адамс не была подписана на его подкаст. Чуть позже Малинда сообщила, что Патрик ей позвонил и извинился за произошедшее.

Сегодня, 3 мая, состоялся шестой матч серии плей-офф НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:98. «Индиана» выиграла серию со счётом 4-2 и вышла в следующий раунд плей-офф НБА, а «Милуоки Бакс» Патрика Беверли выбыл из борьбы за титул.