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Журналист оценил вероятность продолжения сотрудничества Батлера с «Майами Хит»

Журналист оценил вероятность продолжения сотрудничества Батлера с «Майами Хит»
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Североамериканский журналист и известный обозреватель Дэвид Олдридж в своём последнем материале на портале The Athletic не думает, что руководство «Майами Хит» продолжит сотрудничество с лёгким форвардом Джимми Батлером.

«В этом году ходили слухи, что Батлер покинет «Майами». Батлер, как известно, делает всё по-своему, а руководство «Майами», как известно, не терпит особого индивидуализма», — сказано в статье.

Напомним, в последнем матче, который состоялся 2 мая, «Майами Хит» провёл пятую, заключительную игру с «Бостон Селтикс» в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В итоге «Селтикс» одержали победу со счётом 118:84, а также повели в серии 4-1.

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