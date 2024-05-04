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Орландо Мэджик — Кливленд Кавальерс 103:96, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 4 мая

«Орландо» обыграл «Кливленд» и перевёл серию в седьмой матч, Митчелл набрал 50 очков
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В ночь с 3 на 4 мая мск на площадке «Эмвей-центра» в американском Орландо завершился шестой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Орландо Мэджик» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева паркета победили со счётом 103:96 и сравняли счёт в серии — 3-3 (83:97, 86:96, 121:83, 112:89, 103:104, 103:96).

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
103 : 96
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Банкеро - 27, Вагнер - 26, Саггс - 22, Картер - 11, Энтони - 9, Фульц - 6, Вагнер - 2, Блэк, Айзек, Хьюстан, Океке, Инглс, Ховард, Харрис, Битадзе
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 50, Гарлэнд - 21, Страс - 10, Окоро - 4, Мобли - 3, Ньянг - 3, Томпсон - 2, Моррис - 2, ЛеВерт - 1, Меррилл, Джонс, Аллен

Первая четверть осталась за «Орландо» с перевесом в четыре очка, с такой же разницей команды подошли и к большому перерыву. После третьей четверти уже «Кавальерс» были впереди "+5", но заключительную четверть хозяева выиграли с преимуществом в 12 очков, что принесло им общую победу.

Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл («Кливленд»), на счету которого 50 набранных очков, четыре подбора и четыре результативных паса.

Решающий седьмой матч серии между «Мэджик» и «Кавальерс» состоится в ночь с 5 на 6 мая в Кливленде.

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