«Орландо» обыграл «Кливленд» и перевёл серию в седьмой матч, Митчелл набрал 50 очков

В ночь с 3 на 4 мая мск на площадке «Эмвей-центра» в американском Орландо завершился шестой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Орландо Мэджик» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева паркета победили со счётом 103:96 и сравняли счёт в серии — 3-3 (83:97, 86:96, 121:83, 112:89, 103:104, 103:96).

Первая четверть осталась за «Орландо» с перевесом в четыре очка, с такой же разницей команды подошли и к большому перерыву. После третьей четверти уже «Кавальерс» были впереди "+5", но заключительную четверть хозяева выиграли с преимуществом в 12 очков, что принесло им общую победу.

Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл («Кливленд»), на счету которого 50 набранных очков, четыре подбора и четыре результативных паса.

Решающий седьмой матч серии между «Мэджик» и «Кавальерс» состоится в ночь с 5 на 6 мая в Кливленде.