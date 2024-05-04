Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Даллас» обыграл «Клипперс» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НБА

«Даллас» обыграл «Клипперс» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НБА
Комментарии

Сегодня, 4 мая, в Далласе состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева одержали победу со счётом 114:101 и вышли во второй раунд плей-офф НБА, выиграв серию (4-2).

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Ирвинг - 30, Дончич - 28, Вашингтон - 14, Гэффорд - 13, Лайвли - 10, Грин - 7, Джонс - 6, Клебер - 4, Экзам - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 20, Джордж - 18, Зубац - 17, Харден - 16, Мэнн - 14, Такер - 8, Уэстбрук - 6, Коффи - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Браун, Пламли

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Вайри Ирвинг. На его счету 30 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Лука Дончич отметился 28 очками, семью подборами и 13 передачами.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал защитник Норман Пауэлл. Он набрал 20 очков и совершил четыре подбора. Форвард Пол Джордж отметился 18 очками, 11 подборами и пятью передачами.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android