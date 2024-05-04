«Даллас» обыграл «Клипперс» в шестом матче и вышел в следующий раунд плей-офф НБА

Сегодня, 4 мая, в Далласе состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между местным «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева одержали победу со счётом 114:101 и вышли во второй раунд плей-офф НБА, выиграв серию (4-2).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Вайри Ирвинг. На его счету 30 очков, шесть подборов и четыре результативные передачи. Его партнёр по команде разыгрывающий Лука Дончич отметился 28 очками, семью подборами и 13 передачами.

Самым результативным в составе «Клипперс» стал защитник Норман Пауэлл. Он набрал 20 очков и совершил четыре подбора. Форвард Пол Джордж отметился 18 очками, 11 подборами и пятью передачами.