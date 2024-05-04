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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 4 мая

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 4 мая
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Сегодня, 4 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 4 мая

  • «Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 103:96.
  • «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 114:101.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление защитника «Кливленда» Донована Митчелла. На его счету 50 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга. Он набрал 30 очков, совершил шесть подборов и отдал четыре передачи.

НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
103 : 96
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Орландо Мэджик: Банкеро - 27, Вагнер - 26, Саггс - 22, Картер - 11, Энтони - 9, Фульц - 6, Вагнер - 2, Блэк, Айзек, Хьюстан, Океке, Инглс, Ховард, Харрис, Битадзе
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 50, Гарлэнд - 21, Страс - 10, Окоро - 4, Мобли - 3, Ньянг - 3, Томпсон - 2, Моррис - 2, ЛеВерт - 1, Меррилл, Джонс, Аллен
НБА - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
04 мая 2024, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 101
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Ирвинг - 30, Дончич - 28, Вашингтон - 14, Гэффорд - 13, Лайвли - 10, Грин - 7, Джонс - 6, Клебер - 4, Экзам - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 20, Джордж - 18, Зубац - 17, Харден - 16, Мэнн - 14, Такер - 8, Уэстбрук - 6, Коффи - 2, Бостон, Хиланд, Тайс, Браун, Пламли
Комментарии
Новости. Баскетбол
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