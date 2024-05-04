Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НБА 4 мая

Сегодня, 4 мая, в первом раунде плей-офф НБА завершился очередной игровой день. В рамках турнира было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 4 мая

«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 103:96.

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 114:101.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить выступление защитника «Кливленда» Донована Митчелла. На его счету 50 очков, четыре подбора и четыре результативных передачи.

Также стоит упомянуть разыгрывающего «Далласа» Кайри Ирвинга. Он набрал 30 очков, совершил шесть подборов и отдал четыре передачи.