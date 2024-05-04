Октавиус Эллис переподписал контракт с «Уралмашем» на два года

Пресс-служба «Уралмаша» сообщила, что клуб смог договориться о продлении контракта с центровым Октавиусом Эллисом. Длительность нового соглашения составляет два сезона.

Эллис оказался в «Уралмаше» в сентябре 2023 года. В нынешнем сезоне бигмен в среднем набирал 17,3 очка и 7,8 подбора. Таким образом, Октавиус являлся самым результативным баскетболистом клуба.

«Уралмаш» смог занять первое место в группе «Б» и пройти в плей-офф через зону плей-ин. В четвертьфинале екатеринбургской команде встретился «Зенит».

Уральцы смогли впервые в истории довести серию до решающего матча, будучи седьмыми сеяными, но не смогли одержать верх в пятой игре (83:86). 31-летний баскетболист играл в России и ранее — 2017 год Октавиус провёл в «Енисее».