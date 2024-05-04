Гилджес-Александер напомнил всем о сделке, по которой он был обменян на Джорджа

Защитник Шей Гилджес-Александер выложил в социальных сетях изображение с деталями сделки 2019 года между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахома-Сити Тандер». В результате сделки Гилджес-Александер оказался в «Тандер», а Пол Джордж в «Клипперс».

Детали сделки были таковы: «Клипперс» получили Пола Джорджа, а «Тандер» Шея Гилджес-Александера, Данило Галлинари, пять пиков первого раунда и два права на обмен выборами.

Шей опубликовал скриншот сразу после проигрыша «Лос-Анджелеса» в шестом матче серии с «Даллас Маверикс». Коллектив из Калифорнии потерпел поражение со счётом 101:114, в результате чего вылетел из плей-офф. Канадец, в свою очередь, вывел «Оклахому» во второй раунд. «Тандер» встретятся с «Далласом».