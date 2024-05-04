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Инсайдер: «Лейкерс» раздумывают о приглашении Джейсона Кидда на пост тренера

Инсайдер: «Лейкерс» раздумывают о приглашении Джейсона Кидда на пост тренера
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Инсайдер ESPN Дэйв Макменамин рассказал, о каких кандидатурах на пост главного тренера раздумывает руководство «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, наставник команды Дарвин Хэм был уволен вчера, 3 мая.

«Руководство «Лейкерс» склоняется к тому, чтобы пригласить опытного тренера. Об этом говорит то, что был уволен не только Дарвин Хэм, но и весь его тренерский штаб. Также нельзя забывать, что мнение Леброна Джеймса будет учитываться при выборе тренера. Но не только Леброна, но и Энтони Дэвиса тоже.

Среди потенциальных кандидатов сейчас рассматриваются следующие специалисты: Тайрон Лю из «Лос-Анджелес Клипперс», Джейсон Кидд из «Даллас Маверикс» и Джей Джей Редик, соведущий подкаста Mind Your Game с Леброном», — заявил Макменамин на телепередаче Sports Center.

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