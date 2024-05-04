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Кайри во вторых половинах матчей набирает почти в три раза больше очков, чем в первых

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг набрал 28 из 30 своих очков во второй половине шестого матча серии с «Лос-Анджелес Клипперс». Таким образом, в шести матчах нынешнего плей-офф Ирвинг набирает в среднем почти в три раза больше очков во вторых половинах встреч, чем в первых.

Статистика Кайри Ирвинга в первых половинах матчей серии с «Клипперс» — 7,4 очка (49% точность бросков с игры, 31% трёхочковых, 100% штрафных).

Статистика Кайри Ирвинга во вторых половинах матчей серии с «Клипперс» — 20 очков (60% с игры, 53% трёхочковых, 80% штрафных).

Выступление Ирвинга помогло «Далласу» победить в матче со счётом 114:101. Таким образом, «Маверикс» вышли во второй раунд плей-офф, где столкнутся с «Оклахома-Сити Тандер».

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