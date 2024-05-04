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Кларк в дебютном матче показала идентичную статистику с первой игрой Вембаньямы в НБА

Кларк в дебютном матче показала идентичную статистику с первой игрой Вембаньямы в НБА
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Звезда студенческого баскетбола Кэйтлин Кларк осуществила свой дебют за «Индиану Фивер» в предсезонном матче и набрала 21 очко и два ассиста. Эти цифры очень похожи на статистику первого матча центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы — 20 очков и четыре передачи.

Напомним, Кларк является рекордсменкой в студенческой лиге NCAA по результативности. Баскетболистка побила достижение 50-летней давности, которое принадлежало легендарному Питу Маравичу.

Ранее сообщалось, что 36 из 40 (90%) матчей «Индианы Фивер» в женской НБА будут показываться по национальному телевидению в США. Стоит отметить, что по контракту со своей командой «Индиана Фивер» Кларк должна заработать $ 338 тыс. за четыре года.

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