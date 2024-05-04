Йокич — об Эдвардсе: он великолепен, а ещё с ним очень весело быть рядом

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался о защитнике «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсе. Игрокам предстоит столкнуться в серии второго раунда плей-офф Западной конференции.

«Он великолепен и крайне талантлив. Он очень опасен на паркете. Энтони может делать всё на площадке. А вообще с ним очень весело быть рядом. Надеюсь, предстоящая серия тоже будет весёлой», — приводит слова Йокича репортёр Харрисон Винд в социальной сети X (ранее Twitter).

В первом раунде «Денвер» переиграл в противостоянии «Лейкерс» со счётом 4-1. «Миннесота», в свою очередь, в четырёх играх прошла «Финикс Санз».

В текущем постсезоне Йокич в среднем набирает 28,2 очка, 16,2 подбора и 9,8 передачи. Серб является действующим обладателем MVP финала.

Драфт НБА 2014 года — выбор Николы Йокича под 41-м номером