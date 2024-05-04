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8 из 12 игроков из заявки США на ОИ вылетели из плей-офф НБА сразу после его начала

8 из 12 игроков из заявки США на ОИ вылетели из плей-офф НБА сразу после его начала
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В настоящий момент в Национальной баскетбольной ассоциации проходит раунд плей-офф. Серии первого раунда уже закончились, кроме пары команд «Орландо Мэджик» – «Кливленд Кавальерс», которые сыграют решающий седьмой матч 5 мая. После первого раунда и стадии плей-ин борьбу в турнире закончили следующие коллективы: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Таким образом, можно констатировать, что 8 из 12 баскетболистов из заявки сборной США на Олимпийские игры в Париже закончили борьбу в нынешнем сезоне НБА. К ним относятся следующие игроки: Энтони Дэвис и Леброн Джеймс (оба – «Лейкерс»), Девин Букер, Кевин Дюрант (оба – «Финикс»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Бэм Адебайо («Майами»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Кавай Леонард («Клипперс»).

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