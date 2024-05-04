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Шакил О`Нил: Коби Брайант не хотел быть Альфредом для Бэтмена

Шакил О`Нил: Коби Брайант не хотел быть Альфредом для Бэтмена
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Член Зала славы баскетбола Шакил О`Нил рассказал, что легенда НБА Коби Брайант не хотел отыгрывать вспомогательную роль в «Лос-Анджелес Лейкерс» начала 2000-х.

«В своё время я хотел, чтобы он стал моим Альфредом, но он отказался. Он сказал, что является Бэтменом. Затем я ему ответил, что это я Бэтмен. Я Бэтмен, нет, я Бэтмен и так далее.

Но в итоге это сыграло за нас. Когда у вас есть два лидера, которые хотят доминировать в игре, то в итоге вы получаете 60 очков от обоих. Хорошо, правда?» — заявил О`Нил на подкасте Old Man and the Three.

О`Нил и Брайант вместе выиграли три чемпионства в составе «Лейкерс». Затем Шакилу удалось взять один титул в «Майами», а Коби удалось завоевать ещё два перстня в составе «озёрников».

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