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Джеремайя Мартин покинул «Енисей»

Джеремайя Мартин покинул «Енисей»
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Пресс-служба «Енисея» опубликовала прощальный пост с защитником команды Джеремайей Мартином. Таким образом, стало известно, что игрок покинул команду.

«Спасибо, Джей! Запеканка навсегда останется в наших сердцах. Благодарим Мартина за яркий сезон. Удачи и успехов в новом клубе!» — написала пресс-служба клуба.

Мартин перешёл в «Енисей» летом 2023 года. Он принял участие в 38 играх команды, где в среднем набирал 18,2 очка, 3,9 передачи и 1,8 перехвата. Джеремайя был вторым лучшим снайпером команды после Ксэвьера Ратэн-Мэйса.

Джеремайя помог клуба квалифицироваться в группу «А», где команда заняла шестое место и столкнулась в четвертьфинале с ЦСКА. «Енисею» не смог ни разу одержать верх в трёх играх противостояния и закончил выступление в нынешнем сезоне.

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