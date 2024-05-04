Глава Евролиги Мотеюнас: мы проводим встречи с НБА, мы хотим учиться

Глава Евролиги Паулюс Мотеюнас рассказал о статусе партнёрства с НБА.

«Мы неоднократно встречались с НБА. Я хочу учиться у них и быть с ними на связи. Знаю, что кто-то из представителей НБА посетит «Финал четырёх». Потребуется время, чтобы наладить отношения между лигами. Мы открыты к тому, чтобы узнавать что-то новое. Мы проводим разного рода переговоры, но потребуется время, чтобы мы оформили наше партнёрство.

Мы на хорошем пути, но есть много проблем, которые нам предстоит решить. В любом бизнесе нехорошо, когда отношения между владельцами напряжённые. Мы были в стагнации на протяжении двух лет. В общем, всё хорошо, но есть вещи, где мы можем очень сильно прибавить», — приводит слова Мотеюнаса AS.