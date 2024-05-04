Глава Евролиги Мотеюнас оценил возможность включения в турнир команды из Дубая

Глава Евролиги Паулюс Мотеюнас рассказал о том, какие раздумья у руководителей лиги по поводу включения в турнир команды из Дубая.

«Это отличный шаг для Евролиги. Посмотрим, хватит ли у нас смелости, чтобы завершить начатое до конца. Мы понимаем, что принимаем команду с другого рынка, с другого континента. Понимаем, что это сложный вопрос.

Именно поэтому мы двигаемся постепенно, чтобы всё проанализировать. Мы пока не приняли решение», — приводит слова Мотеюнаса AS.

Разговоры о возможном появлении в Евролиге команды из Дубая ведутся достаточно давно, при этом ранее датой вступления считался сезон-2025/2026.

Привлечение команды из ОАЭ рассматривается Евролигой как возможность привлечь новых инвесторов.