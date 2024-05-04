Кайри Ирвинг: я благодарен тем, кто до сих пор меня поддерживает

Разыгрывающий и один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о том, что стал любимчиком фанатов техаской команды.

«Я был в лиге достаточно долго, поэтому я просто благодарен всем, кто был рядом со мной с самого начала. Тем, кто до сих пор меня поддерживает. Ну а что касается новых фанатов — я благодарен им тоже. Я понимаю, что теперь за мной наблюдает новое поколение, я всё осознаю», — заявил Ирвинг на пресс-конференции.

Кайри набрал 30 очков в шестом матче серии плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс» и помог «Далласу» победить в противостоянии первого раунда. Таким образом, «Маверикс» вышли во второй раунд Западной конференции, где сразятся с «Оклахома-Сити Тандер».

Кайри Ирвинг вколотил эффектный аллей-уп в межсезонном матче: