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Бывший тренер НБА предположил, что следует сделать «Лейкерс» для достижения успеха

Бывший тренер НБА предположил, что следует сделать «Лейкерс» для достижения успеха
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Прославленный тренер и член Зала славы баскетбола Национальной баскетбольной ассоциации Джордж Карл сказал, что следует сделать руководству и игрокам популярного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» для достижения успеха в чемпионате.

«Лейкерс» добьются большего успеха, если признают, что единственный чемпионат, который они выиграли с тех пор, как ушёл Фил [Джексон], не в счёт и что они были нестабильны в течение 15 лет», — приводит слова Карла портал Sportskeeda.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» уже закончил борьбу. В первом раунде плей-офф со счётом 1-4 калифорнийский клуб уступил «Денвер Наггетс». Ранее стало известно, что главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм был уволен.

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