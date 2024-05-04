«Ты похож на ребёнка». Дрэймонд Грин — о броске Патрика Беверли в фанатов

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал поступок защитника «Милуоки Бакс» Патрика Беверли, который в концовке шестого матча с «Индианой Пэйсерс» бросил мяч в фанатов, которые находились на трибунах.

«Чувак, тебе нужно перестать так переживать поражения. Ты похож на ребёнка, который собирается схватить мяч и сказать: «Я иду домой, не могу играть. Я ухожу, это мой мяч». Да ладно тебе, мужик.

Этот поступок поднимает целый ряд новых вопросов. Комиссару НБА Адаму Сильверу придётся потрудиться, чтобы решить эту проблему. Этот бросок был очень опасным, поскольку попал в людей, которые сидели на трибунах. У нас это строго запрещено», — приводит слова Грина портал Sports Illustrated.